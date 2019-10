Andrew Garfield sarà il protagonista del musical tick, tick...BOOM! di Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda ha scelto il volto principale per il suo atteso debutto alla regia. Secondo quanto riportato da Deadline, Andrew Garfield sarà il protagonista di tick, tick...BOOM!, adattamento targato Netflix dello spettacolo autobiografico di Broadway scritto da Jonathan Larson.

Garfield vestirà sostanzialmente i panni di Larson in un musical che racconta la travolgente ambizione del giovane drammaturgo. L'attore sarà Jon, un aspirante compositore che non aspetta altro che una possibilità di debutto a New York, il tutto mentre sta scrivendo Superbia, che spera possa essere il prossimo grande musical americano che gli darà l'occasione che sta a lungo aspettando. Jon si sente anche sotto pressione a causa della fidanzata Susan, stanca di vivere all'ombra delle aspirazioni del ragazzo. Nel mentre, il migliore amico Michael ha rinunciato ai suoi sogni per per un posto da pubblicitario alla Madison Avenue e sta per trasferirsi. Sopraffatto dall'ansia, Jon si domanda se il suo sogno vale il prezzo che sta pagando.

La sceneggiatura del film è scritta Steven Levenson, vincitore del Tony Award per il suo lavoro sul musical Dear Evan Hansen. Miranda farà anche da produttore della pellicola insieme a Brian Grazer e Ron Howard. La sorella di Larson, Julie, lavorerà invece come produttrice esecutiva dell'adattamento.

In attesa di sapere la data di uscita di tick, tick...BOOM! su Netflix, vi rimandiamo alla recensione di Under the Silver Lake, il film di David Robert Mitchell che ha firmato la più recente apparizione di Garfiled sul grande schermo. Nel prossimo futuro l'attore farà anche parte del cast di Mainstream di Gia Coppola.