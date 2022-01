Andrew Garfield, quali sono i suoi prossimi film in uscita?

L'anno che si è appena concluso è stato incredibile per Andrew Garfield. L'attore, infatti, è arrivato in sala con ben tre film, uno migliore dell'altro: Gli Occhi di Tammy Faye, Spider-Man: No Way Home e Tick, Tick... Boom! grazie al quale Garfield ha vinto un Golden Globe. Ma quali sono i suoi prossimi film in arrivo?

Tutti sperano che torni nel ruolo di Peter Parker, e in effetti l'attore si è detto disponibile a girare The Amazing Spider-Man 3, che secondo molti a questo punto potrebbe effettivamente prendere vita. La Sony, tuttavia, non ha ancora lasciato dichiarazioni in merito, dunque non può essere considerato un progetto futuro, ma soltanto un'idea.

Sappiamo invece con certezza che quest'anno Garfield si darà alle miniserie. Due in arrivo, infatti, i prodotti televisivi che lo vedono nel cast principale. Il primo progetto è intitolato Under the Banner of Heaven, le cui riprese sono terminate il 21 Dicembre 2021, e che presumibilmente arriverà proprio nel corso di quest'anno. Si tratta di un crime drama tratto dall'omonimo libro di John Krakauer. Qui Garfield interpreterà Pyre, un devoto membro della Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, che inizierà a mettere in discussione i suoi principi cristiani dopo che scoprirà di un omicidio collegato a questa realtà.

La seconda serie, invece, sarà targata BBC e diretta dall'italiano Luca Guadagnino. Si tratta di Brideshead Revisited. Qui l'attore interpreterà Charles Ryder, che intratterrà un interessante rapporto con la ricca famiglia Flytes. Seguiremo dunque la sua vita, che ci porterà ad esplorare temi legati al cattolicesimo e all'omosessualità, ma anche all'aristocrazia.

