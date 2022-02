Andrew Garfield, tutti i prossimi film e serie: ci sarà anche The Amazing Spider-Man 3?

Questa potrebbe essere stata una delle migliori annate per Andrew Garfield, che dopo essere tornato nei panni dell'Uomo Ragno e aver ottenuto un Golden Globe per Tick Tick... Boom! si candida anche per un possibile Oscar. Ma la stagione in arrivo sarà ancora più ricca di film e serie: che sia pronto a tornare anche nei panni di Spider-Man?

Dall’uscita del terzo della Home Saga, non si è fatto altro che parlare dei prossimi Spider-Man in tutte le salse: dal lato MCU, già si scommette sui villain che troveremo in Spider Man 4 e Kingpin sembra essere particolarmente quotato; ma dal lato Sony invece, il ritorno di Andrew Garfield nei panni dell’Arrampicamuri sembra aver dato nuovo lustro alla sua versione del personaggio, non sempre accolta con parole positive. Lo sceneggiatore dei due precedenti capitoli sembra essere molto positivo su The Amazing Spider Man 3, ma il suo protagonista è attualmente avviato su ben altri orizzonti.

Vincitore del suo primo Golden Globe per la commedia musicale di e con Lin-Manuel Miranda – che sul set ha sviluppato con Garfield una particolarissima sintonia in Tick Tick Boom – si quota ora per uno dei possibili favoriti all’Oscar. E nel frattempo, Sony non si sbottona sul possibile ritorno del suo Spidey, che potrebbe vedersi lievitare il proprio cachet se il suo interprete dovesse ottenere l’Academy. Ma nell’attesa, Garfield non è rimasto con le mani in mano e ben tre progetti per piccolo e grande schermo, in diverse fasi produttive, ci aspettano con lui protagonista.

Il più ravvicinato e che ha da poco visto distribuito il suo trailer, è Under the Banner of Heaven, miniserie crime particolarmente cupa che ricorda i toni della prima stagione di True Detective. Garfield indaga su una serie di brutali omicidi a sfondo religioso che insanguinano gli Stati Uniti del 1984. Le maestranze sono stellari: tratto dal romanzo di Jon Krakauer (Into the Wild), adattato da Dustin Lance Black (Milk) e girato da David Mackenzie (Hell or High Water).

Sempre per piccolo schermo lo troveremo protagonista di un nuovo adattamento di Ritorno a Brideshead, noto romanzo di Evelyn Waugh scritto nel 1945. Una storia di amori proibiti e omosessualità sullo sfondo delle ricche famiglie inglesi del 1923. Il romanzo aveva già avuto un adattamento per piccolo schermo nel 1981 e un secondo al cinema nel 2008. Ora, Andrew Garfield torna come protagonista al fianco di Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Rooney Mara. Scrive e dirige Luca Guadagnino.

Il più lontano nel tempo – non ha ancora iniziato la produzione – sarà Instrumental, biopic musicale sulla vita del pianista James Rhodes, che nel suo libro di memorie raccontò come la musica l’abbia salvato dagli abusi sessuali che aveva subito da bambino e dalle loro conseguenze psicologiche. Dietro la macchina da presa c’è James Marsh, già regista del biopic La teoria del tutto dedicato a Stephen Hawking. Quale progetto attendete di più? A parte Spider-Man ovviamente. Ditecelo nei commenti!