Andrew Garfield, parole al miele per Martin Scorsese:'È un tipo divertente e nerd come me'

Andrew Garfield è intervenuto al podcast WTF with Marc Maron ricordando l'esperienza di lavoro sul set di Silence, diretto da Martin Scorsese. La star di Spider-Man ha recitato da protagonista nel film con Adam Driver e Liam Neeson, adattamento del romanzo Silenzio del 1966, scritto dall'autore giapponese Shūsaku Endō.

Garfield ha ricordato il nervosismo provato all'idea di lavorare con un regista leggendario come Martin Scorsese:"Ti avvicini a questo tipo d'esperienza con tutto il bagaglio che potresti attendere: trepidazione, eccitazione totale, e ti dai dei pizzicotti per assicurarti che sia tutto vero, la consapevolezza completa di entrare a far parte di quella manciata di persone che ha avuto l'onore di lavorare con un maestro del cinema americano". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Silence.



Nel corso della chiacchierata durante il podcast, Garfield ha espresso il proprio parere su Martin Scorsese, usando parole lusinghiere:"È semplicemente spassoso. È un tipo divertente, è nerd come me, con una cultura cinematografica sterminata e che sa un sacco di cose sulla storia, sulla cultura. È l'italoamericano più ebreo che abbia mai incrociato".



"È stato disarmante nella sua straordinarietà" ha aggiunto Garfield. Nelle scorse ore sono state pubblicate diverse dichiarazioni di Andrew Garfield sul Metodo, sottoposto a diverse critiche da alcuni colleghi nel corso delle ultime settimane.

"Non sanno di cosa parlano" ha confessato l'attore, molto duro nei confronti di chi si è espresso negativamente sulla famosa tecnica di recitazione.