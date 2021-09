Andrew Garfield si è odiato in The Social Network: 'Ho rovinato quel film!'

Sono passati più di dieci anni dall'uscita di The Social Network, e uno dei protagonisti, Andrew Garfield, è tornato in questi giorni a parlare del film. Grazie anche alla regia di David Fincher e alla sceneggiatura di Aron Sorkin, è considerato uno dei capolavori degli ultimi anni, eppure l'attore ammette candidamente di averlo odiato.

In una recente intervista Andrew Garfield, che in The Social Network ha interpretato il co-fondatore di Facebook Eduardo Saverin, ha raccontando tutta la sua insoddisfazione alla visione del film, sentimento condiviso, tra l'altro, con Jesse Eisenberg.

"Sono molto raramente soddisfatto di come va a finire qualcosa" ha spiegato a Total Film. "Soffro di quel tipo di insoddisfazione che accomuna la maggior parte delle persone creative. Ricordo di aver visto The Social Network per la prima volta, e io e Jesse ci lamentavamo: Oddio, odiamo questa m***a. Fa schifo. Tutti gli altri intorno a noi dicevano: Cosa diavolo c'è che non va? È strepitoso! E noi: No, l'abbiamo rovinato. Avrebbero dovuto scegliere qualcun altro."

Andrew Garfield, intanto, nega di essere in Spider-Man: No Way Home, nonostante le chiacchieratissime teorie dei fan. Per quanto riguarda il suo scetticismo per The Social Network, e più in generale il suo atteggiamento critico sul suo lavoro, l'attore ha poi continuato: "C'è qualcosa di sano in questo, perché ti porta a crescere. Ma poi a volte rischia di trasformarsi in indulgenza."