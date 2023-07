Andrew Garfield a Napoli posa con i fan e omaggia Maradona

Napoli si conferma la meta preferita dei vip: dopo De Niro paparazzato nella città partenopea, è il turno di Andrew Garfield, l'iconico Spider-Man, per omaggiare il talento di Maradona e ammirare le bellezze di Napoli.

Garfield ha dato poco nell'occhio durante la sua visita nella città partenopea, tanto che è stata la foto insieme a un fan a segnalare la presenza dell'amatissima attore a Napoli. Nel tour partenopeo di Garfield non poteva mancare l'omaggio a uno dei giocatori più amati di tutti i tempi: l'attore è stato immortalato con degli amici nei Quartieri Spagnoli e in particolare ha voluto scattare una foto dietro un murales tributo a Maradona. Non si hanno notizie circa la durata della visita di Garfield nella città partenopea ma ci aspettiamo di un certo altre foto con i fan. È probabile che l'attore, come molte star, stia alloggiando nella costiera amalfitana e abbia deciso di far un salto anche a Napoli!

Andrew Garfield è tornato a vestire i panni di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home insieme a Tom Holland e Tobey Maguire. L'attore divenuto popolare nel ruolo dell'Uomo Ragno ha recentemente dato una lezione di vita molto importante: Garfield ha raccontato di essersi sempre tenuto lontano dalla movida tossica di Hollywood, preferendo uno stile di vita più equilibrato per concentrarsi sulla propria carriera. L'attore reciterà accanto a Florence Pugh nel nuovo film We Live in Time.