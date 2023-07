Andrew Garfield sulla movida di Hollywood: 'Ho sempre evitato i party con la droga'

Andrew Garfield fa parte dell'iconico trio di Spider-Man del grande schermo: all'epoca di The Amazing Spider-Man, Garfield era l'attore del momento e proprio la fama meritatamente conquistata rischiava, come per molti prima di lui, di essere la sua condanna. Ma l'attore ha saputo essere equilibrato e resistere ai vizi di Hollywood.

Dopo Spider-Man, l'attore ha proseguito la propria carriera con ruoli più maturi tra cui Gli occhi di Tammy Faye, Silence e Nessuno di Speciale, prima di tornare "a casa" nell'MCU in Spider-Man: No Way Home e ricongiungersi con gli Spider-Man di Tobey Maguire e Tom Holland. Proprio in Silence, l'attore ha recitato a fianco di nomi dal calibro di Adam Drive collaborando con Martin Scorsese: lo sapevate che sia Driver che Garfield furono costretti a vivere in un convento per Silence?

Una vita costantemente sotto i riflettori ma che l'attore ha saputo gestire tenendo sempre i piedi per terra, prendendo le distanze le trasgressioni dell'ambiente patinato che è il cinema: "La mia vita è fatta di cose decisamente più importanti e profonde che passare il tempo a drogarmi per poi stare malissimo il giorno dopo. Anche perché, quella merda non dura", ha detto l'attore nel corso di un'intervista. Proprio questa costanza ha saputo vincere la spietata concorrenza di Hollywood rimanendo sempre tra i nomi sulla cresca dell'onda: Garfield sarà protagonista insieme a Florence Pugh di We Live in Time, nuovo film drammatico i cui diritti sono recentemente stati acquistati da A24.