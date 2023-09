Andrew Garfield diventa un Ken: festa di 40 anni con torta a tema Barbie

La Barbiemania continua a mietere vittime nel migliore dei sensi possibile: per il suo quarantesimo compleanno, l’attore di The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, ha festeggiato spegnendo le candeline su una torta a tema Barbie con un pupazzo di Ken personalizzato a rappresentarlo per l’occasione e una frase tratta dal film sul bordo del dolce.

Qualche giorno fa ci siamo chiesti se Andrew Garfield sarà ancora Spider-Man e, in attesa di una risposta precisa alla questione, il protagonista di Tick, Tick… Boom! ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della sua migliore amica con una torta dedicata al film di Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Sul dolce due bambole, una femminile per l’amica dell’attore e una maschile con tanto di barba e occhiali da vista. Sul fianco della torta campeggia, invece, una delle citazioni iconiche del film campione d’incassi di quest’estate cinematografica: “Do You Ever Thing About Dying?”.

Come previsto e auspicato da Ryan Gosling dobbiamo probabilmente prepararci a tutta una serie di feste a tema e di costumi di Halloween o di Carnevale ispirati all’apprezzatissima opera della regista di Piccole Donne.

Garfield, che a dirla tutta sembra molto più giovane rispetto alla sua età anagrafica, tornerà sul grande schermo nel nuovo film di John Crowley We Live in Time, a cui parteciperà insieme a Florence Pugh.

In attesa di vedere quale sarà la prossima star che si lascerà rapire dal fascino di Barbie, vi lasciamo alle dichiarazioni di Andrew Garfield a proposito del Metodo.