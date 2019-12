Andrew Garfield e Jessica Chastain nelle prime foto di The Eyes of Tammy Faye

Come potete vedere nel post riportato in calce all'articolo, sono emerse le prime foto di The Eyes of Tammy Faye, nuova produzione Fox Searchlight che vede Andrew Garfield e Jessica Chastain nei panni dei celebre televangelisti Jim e Tammy Faye.

Diretto da Michael Showalter (The Big Sick), il film è basato sul documentario omonimo e racconterà la vita di Jim e Tammy Faye Bakker, televangelisti che negli anni '70 e '80 sono partiti da umili origini per creare la più grande rete di trasmissione religiosa del mondo, con tanto di parco a tema dedicato.

I due divennero noti per il loro messaggio di amore, accettazione e prosperità, ma non passò molto tempo prima che problemi finanziari, complotti e l'immancabile scandalo sessuale di turno facessero a pezzi il loro matrimonio, la loro reputazione e soprattutto il loro impero. Addirittura si presume che nel corso degli anni Jim sia arrivato a violentare una ragazza, e vedere due grandi attori come Garfield e la Chastain in un progetto simile e a lavoro con personaggi così controversi potrebbe essere davvero interessante.

Non è ancora stata stabilita una data di uscita per The Eyes of Tammy Faye, dunque probabilmente è ancora presto per chiedere un primo trailer, ma non sarebbe una sorpresa se Fox Searchlight posizionasse il film a favore della stagione dei premi del prossimo anno, soprattutto dal momento che sia Garfield che Chastain hanno ricevuto nomination agli Oscar in passato.

Segnatevi questo film, dunque, perché potrebbe diventare uno dei più interessanti della prossima.