Andrew Garfield e Jessica Chastain irriconoscibili nel trailer di The Eyes of Tammy Faye!

Le prime foto di The Eyes of Tammy Faye lo avevano promesso, e adesso il primo trailer ufficiale lo conferma: Andrew Garfield e Jessica Chastain sono irriconoscibili nel nuovo film Universal Pictures diretto da Michael Showalter!

Il film racconta la storia della straordinaria ascesa, caduta e redenzione della tele-predicatrice Tammy Faye Bakker: negli anni '70 e '80, Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, hanno creato la più grande rete di trasmissioni religiose del mondo con annesso un parco a tema, tuttavia non passò molto tempo prima che guai finanziari, rivali intriganti e scandali distruggessero la loro reputazione e l'impero che avevano costruito.

Il progetto è nato dall'entusiasmo di Jessica Chastain per l'omonimo documentario del 2000 di Fenton Bailey e Randy Barbato, e dopo la morte della vera Faye nel 2007, secondo quanto riferito, la Chastain ha avviato i lavori per adattare la sua storia. Jessica Chastain e Andrew Garfield interpreteranno i telepredicatori destinati a cadere in disgrazia, mentre il cast di supporto include anche Cherry Jones, Vincent D'Onofrio nei panni del socio di Jim Bakker Jerry Falwell e Gabriel Olds nei panni del magnate dei media Pat Robertson. La Chastain ha prodotto il film insieme a Kelly Carmichael (Ava), Rachel Shane (Motherless Brooklyn) e Gigi Pritzker (Drive).

The Eyes of Tammy Faye arriverà nei cinema il 17 settembre.