Andrew Garfield, quanto ha guadagnato con Spider-Man: No Way Home?

Quanto ha guadagnato Andrew Garfield da Spider-Man: No Way Home? Dopo aver guardato nelle tasche di Tobey Maguire per scoprire i suoi guadagnati ottenuti con Spider-Man, facciamo lo stesso anche con l'amatissima star di The Amazing Spider-Man.

Tra le tre saghe cinematografiche live-action dedicate al famoso supereroe Marvel, quella di The Amazing Spider-Man non è solo l'unica a non essere stata completata (a proposito: ecco cosa sappiamo sul tanto agognato The Amazing Spider-Man 3) ma anche quella meno redditizia, sia dal punto di vista degli incassi al box office sia per quanto riguarda i guadagni ricavati dal suo attore protagonista, in questo caso Andrew Garfield.

La star, che ha rimpiazzato Tobey Maguire nei panni di Peter Parker dopo che Sony decise di annullare la produzione di Spider-Man 4 di Sam Raimi e realizzare un reboot del franchise, ha guadagnato circa 500.000 per The Amazing Spider-Man del film del 2012, raddoppiando quella cifra e salendo ad una paga di 1 milione di dollari (esclusi i bonus) per il sequel The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (secondo quanto riferito, l'attore avrebbe ricevuto uno stipendio di 2 milioni per il terzo film della serie). Infine, nella sua terza apparizione in live-action come Peter Parker, Andrew Garfield ha guadagnato 1 milione di dollari per Spider-Man: No Way Home, lo stesso compenso ricevuto per il sequel di The Amazing Spider-Man: nel film MCU, però, l'attore compare per un totale di circa mezz'ora, al pari del collega Tobey Maguire (che infatti ha ricevuto lo stesso compenso).

Per altri contenuti, vi segnaliamo che nei giorni scorsi Andrew Garfield ha dichiarato di credere in The Amazing Spider-Man 3 e nella possibilità di tornare ad indossare ancora una volta i panni del supereroe.