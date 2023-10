Andrew Garfield e Florence Pugh in rosa alla sfilata Valentino fanno impazzire il web

Circolano rumour secondo cui Florence Pugh potrebbe essere Abby in The Last of Us 2, ma ancora nulla è confermato, e lo showrunner Craig Mazin non ha ancora fornito ulteriori dettagli. Nel frattempo, l’attrice è comparsa alla sfilata Valentino assieme a Andrew Garfield.

Pugh ha pubblicato sul suo profilo Instagram una galleria di immagini che la ritraggono alla sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week, l’attrice ha scritto: “È stato estremamente spettacolare @pppiccioli. Tu e la famiglia @maisonvalentino siete sempre una gioia da vedere e celebrare, sono così orgogliosa di voi. Che giornata avete organizzato! Vi voglio bene.”

L’ultima foto della galleria mostra Florence Pugh e Andrew Garfield assieme, seduti alla sfilata, ed entrambi vestiti di rosa per l’occasione. Un look che ha fatto impazzire i fan. Il post ha raggiunto nell’arco di pochissimo tempo, circa 3 ore, quasi trecentomila like. Un’utente ha commentato sotto il post: “Questo vestito è stupefacente! È bellissimo. Inoltre, il tuo makeup davvero risalta il fascino nei tuoi occhi così accattivanti. I tuoi occhi sono già speciali, ma il make-up li fa risaltare anche di più”.

L’attrice, reduce dal successo di Oppenheimer di Christopher Nolan, sarà la protagonista di uno dei prossimi film Marvel, sono infatti usciti nuovi dettagli sulla pellicola Thunderbolts con Florence Pugh.