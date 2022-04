Andrew Garfield, già finita la storia d'amore con la modella Alyssa Miller

All'inizio del mese scorso Andrew Garfield e Alyssa Miller hanno fatto la loro prima apparizione pubblica ma a quanto pare, la coppia ha già messo fine alla loro relazione resa nota solo nel corso degli scorsi Screen Actors Guild Awards

Stando a quanto riportato dal The Sun i due avrebbero deciso di lasciarsi di comune accordo per via dei numerosissimi impegni lavorativi che impedivano loro di passare frequentemente del tempo insieme e di avere una normale vita di coppia.

"Sono stati insieme per un po' di tempo prima che di rendere pubblica la loro relazione, ma gli orari di lavoro estenuanti e tutti gli altri impegni contingenti gli impedivano di vedersi di frequente", ha detto la fonte. "Inoltre è diventato chiaro che c'erano alcune differenze inconciliabili tra loro ed è stato deciso di comune accordo che era meglio rimanere separati, almeno per ora".

L'insider ha anche rivelato che la rottura è stata "deludente" per Garfield poiché voleva "condividere l'eccitazione della stagione dei premi con qualcuno che amava". L'attore ha infatti partecipato da solo alla cerimonia degli Oscar, dove è stato nominato per il premio come miglior attore per il ruolo di Jonathan Larson nell'adattamento cinematografico del musical Tick, Tick... Boom!. Fortuna che sul red carpet Andrew Garfield ha incontrato Zendaya che, gli ha permesso di trascorrere comunque una serena serata in compagnia.