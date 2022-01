Andrew Garfield, terzo film in uscita in Italia: ecco il trailer Gli Occhi di Tammy Faye

Dopo il successo di Tick Tick Boom e Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield potrà essere visto dai fan italiani anche nel nuovo film Gli Occhi di Tammy Faye, per il quale è stato appena pubblicato un nuovo trailer ufficiale.

Il film, che ha aperto lo scorso 14 ottobre 2021 la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, vede Andrew Garfield co-protagonista insieme a Jessica Chastain, con Vincent D'Onofrio a completare il cast. La storia, anticipata già dal trailer internazionale di Gli Occhi di Tammy Faye, è quella dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker: fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e addirittura un parco a tema, e divennero celebri per il loro messaggio di amore, accettazione e prosperità. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolissero l'impero che i due avevano così accuratamente costruito.

Diretto da Michael Showalter e scritto da Abe Sylvia, Gli Occhi di Tommy Faye uscirà al cinema in Italia dal 3 febbraio. Come al solito, potete gustarvi il trailer all'interno dell'articolo.

Per altre letture, ecco cosa ha detto Andrew Garfield sulla possibilità di tornare come Spiderman dopo No Way Home e la suggestione di realizzare un crossover con il Venom di Tom Hardy.