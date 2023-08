Andrew Garfield difende la recitazione di metodo: 'Mi disturba questo pregiudizio'

Samuel L. Jackson ha attaccato la recitazione di metodo, ma non tutti i personaggi del mondo dello spettacolo sono d'accordo: basti pensare ad Andrew Garfield, ricordato per The Social Network, The Amazing Spider-Man e Spider-Man: No Way Home.

"Ci sono molte idee sbagliate sui metodi di recitazione, secondo me" ha dichiarato l'attore. "Le persone scelgono di mantenere il loro comportamento, ma non significa apparire come uno stronzo agli occhi di tutte le altre persone sul set. In realtà, vuol dire soltanto vivere con sincerità le circostanze immaginare, rapportarsi con gentilezza col resto della troupe e soprattutto essere una persona normale che decide quando lasciar cadere il suo ruolo e quando mantenerlo".

Non tutti, però, la pensano come lui. Similmente a Jackson, anche Robert Pattinson ha un'idea del tutto differente: "Alle persone che usano il metodo, dico sempre: riscontriamo un comportamento simile soltanto quando l'attore interpreta uno stro**o. Non assisterai mai a qualcuno che è adorabile con tutti, se rimane nei panni del personaggio".

Entrambi i punti di vista rimangono validi. Probabilmente, l'accento andrebbe posto non sull'efficacia del metodo rispetto ad altre tecniche, bensì sulla necessità di rapportarsi agli altri in modo equilibrato. Se il metodo permette di esprimere gentilezza (magari avvalendosi di un determinato lato caratteriale), la scelta è azzeccata; se prevede risposte sgarbate e atteggiamenti aggressivi, invece, non serve neanche specificare che la soluzione è da rivedere. E voi cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!

Tornando all'attore di The Amazing Spider-Man, non perdetevi il video di Andrew Garfield che gioca a basket con dei ragazzini.