Andrew Garfield contro le critiche al Metodo: 'Non sapete di cosa parlate'

Il method acting, ossia quella disciplina che consiste nell'entrare nel personaggio e non uscirne per tutta la durata della lavorazione di un film, vanta origini antichissime e viene tutt'oggi utilizzato da più di un volto noto (si pensi a Robert Pattinson o Daniel Day-Lewis): al Metodo, però, non vengono risparmiate critiche anche molto severe.

L'ultimo ad esporsi contro il method acting è stato Samuel L. Jackson, che di recente ha dichiarato di non apprezzare quest'abitudine, ma prima della star di Nick Fury anche Mads Mikkelsen aveva definito il Metodo una stron*ata: parole che non sono andate giù ad Andrew Garfield, com'è facile intuire dalle ultime dichiarazioni della star di Tick, Tick... Boom!

"Ci sono stati un sacco di fraintendimenti su cosa sia il method acting. Non si tratta di essere uno stro*zo con tutti sul set, si tratta solo di vivere rispettando fedelmente delle situazioni immaginarie, ma al tempo stesso comportandosi in maniera gentile con la troupe e continuando ad essere un normale essere umano. [...] Mi disturba quest'idea che il method acting sia una stron*ata, se lo chiami così o non sai cosa sia il method acting o hai lavorato con qualcuno che sostiene di utilizzare il Metodo ma in realtà non lo fa" sono state le parole di Garfield.

Cosa ne pensate? Metodo sì o Metodo no? Diteci la vostra nei commenti! Certo è che l'argomento continuerà a far discutere finché il cinema continuerà ad esistere.