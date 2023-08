Andrew Garfield compie 40 anni: 'Mia mamma non c'è più, fu lei a spingermi a recitare'

Nelle manifestazioni di quell'enorme disagio che è il non riuscire a prendere atto del tempo che passa potrebbe figurare quella di considerare ancora Andrew Garfield una giovane promessa: l'attore di The Social Network è ormai una stella affermata e, all'alba dei suoi 40 anni, non può che dirsi soddisfatto di una carriera sempre più lanciata.

Apparso intento a giocare a basket vestito da Spider-Man in un video risalente a un po' di anni fa, Garfield ha sempre voluto sottolineare l'importanza di sua madre nella sua decisione di intraprendere la carriera d'attore, come dimostrano le toccanti parole che abbiamo scelto di riportarvi in occasione del suo compleanno.

"Da piccolo gli sport erano la mia forza, ma dovetti rinunciarvi: mi sono rotto il polso facendo skate-boarding e ho subito una commozione cerebrale giocando a rugby. Fu mia mamma a suggerirmi una via d’uscita: 'Sei un ragazzo creativo, perché non provi a fare qualcosa di diverso?'. Così mi iscrissi ad un club teatrale organizzato dalla scuola. Lì capii quale fosse la mia strada. Sapevo che da qualche parte c’era una porta da aprire" fu il ricordo di Garfield.

La star di Silence proseguì: "Lei è stata la prima a spingermi verso la recitazione. Le devo tutto. Ora purtroppo non c'è più. Era orgogliosa dei miei successi, ma era molto più orgogliosa di come trattavo le persone. Dava estrema importanza alle piccole gentilezze della vita. Se sto avendo una giornata difficile e tratto male qualcuno sento la piccola mano di mia madre sulla mia spalla che mi rimprovera. Spero che non mi tolga mai quella mano dalla spalla". Che dire: grazie di cuore, signora Garfield!