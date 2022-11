Andrew Garfield in colpa alla soglia dei 40 anni: 'Tutti si aspettavano da me...'

Nonostante sembri un eterno ragazzino, Andrew Garfield è prossimo alla soglia dei 40 anni e in una recente intervista rilasciata a British GQ, l'attore ha ammesso di sentirsi al quanto in colpa per le continue domande che spesso gli vengono fatte sulla paternità e sulla possibilità di avere presto dei bambini.

"È interessante. I 40 anni si stanno avvicinando ma per me continuano a sembrare ancora così lontani. Devo cominciare ad organizzare una bella festa. La buona notizia e che i miei compagni di scuola, tutti amici ed io, festeggeremo sicuramente insieme. Ho sempre pensato che sarei stato il primo ad avere figli e a sistemarmi, ma mi sono dovuto ricredere. Ora la maggior parte di loro convive ed ha un paio di bambini. Ed io invece… Quindi è so tratta di un argomento davvero interessante".

E mentre Emma Stone ha messo su famiglia, Garfield sembra non essere ancora pronto a sistemarsi nonostante l'ormai consolidata relazione con Alyssa Miller. E proprio parlando di ciò che tutti si sarebbero aspettati da lui in merito ad eventuali matrimoni e figli ha detto:

"Liberarmi dall’obbligo sociale di avere figli entro i 40 è stata una cosa interessante da fare per me. Si tratta più che altro di accettare un diverso percorso rispetto a quello che ci si aspettava da me quando sono nato. Nel senso, 'A questo punto avrai fatto questo e avrai almeno un figlio', questo tipo di cose. Credo di sentirmi quasi in colpa per questo. Ovviamente per me è più facile vivere tutto questo da un uomo".