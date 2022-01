Andrew Garfield e quella citazione amazing a Spider-Man in uno dei suoi film più celebrati

Una volta Spider-Man, per sempre Spider-Man: anni dopo l'uscita di Il potere di Electro e ben prima del clamoroso ritorno in No Way Home, Andrew Garfield aveva dimostrato ai fan tutto il suo 'attaccamento' al supereroe Marvel in uno dei suoi film più celebrati.

Stiamo parlando di Under the silver lake di Davide Robert Mitchell, e abbiamo utilizzato il termine 'attaccamento' non esattamente a caso: in una scena dell'acclamato neo-noir-ultrapop scritto e diretto dall'autore di It Follows, infatti, il nostro si risveglia nel suo appartamento con le mani incollate e, dopo aver accidentalmente toccato un fumetto di Amazing Spider-Man, non riesce più a scrollarselo di dosso: la sequenza appare come un vero e proprio presagio per ciò che sarebbe accaduto qualche anno dopo, e oggi risulta ancor più divertente da guardare alla luce dei numerosi rumor sul sempre più probabile The Amazing Spiderman 3.

Per chi non avesse mai sentito parlare del film, Under the silver lake è ambientato a Los Angeles nel 2011 e segue le vicende di un giovane (Andrew Garfield) che parte alla ricerca della sua vicina, improvvisamente scomparsa la mattina dopo averlo fatto innamorare. A proposito della citazione a Spider-Man - potete riprodurre la sequenza nel video in calce all'articolo - Garfield ha dichiarato: "Era già nella sceneggiatura quando la lessi la prima volta. E ho pensato, non è che David l'abbia inserita di proposito? Solo perché sa che il copione lo sto leggendo io? Lui mi disse: 'No, era già nella sceneggiatura. Vuoi che lo cancelli? Ti sembra troppo strano?' Gli ho detto di no, che adoravo la citazione. Mi piace il modo in cui il film strizza l'occhio a sé stesso e al pubblico."

A proposito, avete letto la scena tra Andrew Garfield e Zendaya estratta dalla sceneggiatura ufficiale di Spider-Man: No Way Home?