Andrew Garfield fa chiarezza dopo il suo spettacolo: 'Per quanto ne so non sono gay'

Il mondo di paillettes e ciglia finte di RuPaul's Drag Race, reality show sulle sfide tra Drag Queen tra i più amati, annovera tra i suoi fan anche l'iconico Spider-Man Andrew Garfield. Proprio la passione di Garfield per Drag Race ha spinto alcuni fan ad avanzare l'ipotesi che l'attore fosse omosessuale.

Ovviamente non basta guardare un programma televisivo LGTBQ+ per far parte della comunità, e infatti per Andrew Garfield la visione ossessiva di RuPaul's Drag Race era strumentale alla costruzione del suo personaggio all'interno dello spettacolo teatrale Angels in America di Tony Kushner dove la star di The Amazing Spider-Man veste i panni di Prior Walter, un giovane newyorkese che ha contratto l'AIDS.

L'attore, infatti, ha raccontato di aver visto ogni stagione dello show condotto da RuPaul per immedesimarsi nel ruolo di un uomo gay, chiarendo poi il suo orientamento sessuale: "Non sono gay - ha sottolineato l'attore - Forse un giorno, più avanti nella mia vita, scoprirò anche quella "parte di giardino", ma in questo momento sto bene dove sto".

Andrew Garfield, che di recente è stato paparazzato a Napoli, rimarrà per sempre nel cuore dei fan di Spider-Man. L'attore ha indossato per l'ultima volta la tuta dell'Uomo Ragno in Spider-Man: No Way Home: di recente è stata svelata una scena alternativa con Garfield e Tobey Maguire nell'ultimo film di Spider-Man con Tom Holland!