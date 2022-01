Andrew Garfield è un attore da Oscar: 5 ruoli che lo dimostrano

Tra i film di Spider-Man e Tick, Tick... Boom, recentemente si è fatto un gran parlare di Andrew Garfield, che nel frattempo continua a sfornare interpretazioni di qualità una dopo l'altra. Vediamo allora quali sono stati alcuni dei suoi ruoli migliori nel corso degli anni, e perché secondo noi il ragazzo un Oscar se lo meriterebbe proprio.

Chiunque lo abbia visto in almeno qualche progetto, d'altronde, difficilmente potrà negare che, a prescindere dalla qualità del film in sé, la presenza di Andrew Garfield sullo schermo si fa notare eccome.

È stato dopotutto impossibile dimenticarsi del suo Eduardo Saverin in The Social Network, il film diretto da David Fincher in cui si narrava la storia di Facebook, oppure ne La Battaglia di Hacksaw Ridge, pellicola che gli è effettivamente valsa la candidatura ai prestigiosi Academy Awards.

C'è poi il discorso Spider-Man, che non potrebbe essere più attuale, con una rivalutazione generale del Peter Parker/Uomo Ragno interpretato da Garfield, fino al suo più recente successo di critica, Tick, Tick... Boom, il musical diretto da Lin-Manuel Miranda.

E poi nel mezzo sono stati davvero tantissimi i ruoli degni di nota, che si tratti di un film drammatico e più incentrato sul lato sentimentale come Ogni Tuo Respiro, o solenne come quello in Silence di Martin Scorsese, o anche quello di Jim Bakker nel recente Gli Occhi di Tammy Faye.

