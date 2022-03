Andrew Garfield, prima apparizione pubblica ufficiale con la fidanzata Alyssa Miller

Andrew Garfield e Alyssa Miller hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme in occasione della cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2022.

L'amore era nell'aria ai Screen Actors Guild Awards, specialmente per l'interprete di Spider-Man Andrew Garfield.

L'attore trentottenne ha infatti partecipato alla cerimonia di premiazione in compagnia della sua ragazza, la trentaduenne modella di Sports Illustrated Alyssa Miller, debuttando di fatto come coppia in un'occasione ufficiale.

I due non hanno calcato insieme il tappeto rosso, ma hanno comunque trascorso tutto il tempo in compagnia l'uno dell'altro, stando a quanto riportato anche da Entertainment Tonight.

E in merito alla coppia, una fonte avrebbe affermato:

"La relazione tra Andrew Garfield e Alyssa Miller sta andando a gonfie vele, entrambi riescono a tirar fuori il lato migliore dal proprio partner, e il loro rapporto è molto rilassato e tranquillo, sono a loro agio in compagnia l'uno dell'altra e si divertono molto insieme".

"Andrew sta molto bene ed è davvero felice" ha concluso.

Sembra dunque che il 2021 sia stato un grande anno per Andrew Garfield, sia sul piano personale che professionale: dopotutto Garfield è tra gli attori che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2022 grazie alla sua straordinaria performance nel film di Lin-Manuel Miranda Tick, Tick... Boom, e sappiamo tutti quanto alla grande sia andato il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home.