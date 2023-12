Andrew Garfield: 'Amo Spider-Man da quando ho 3 anni, sono pronto a tutto per lui'

Durante la proiezione speciale di Spider-Man: Across the Spider-Verse alla quale ha partecipato con un Q&A, l'attore Andrew Garfield ha avuto modo di parlare del suo amore per il supereroe Marvel, del tempo passato sul set di Spider-Man: No Way Home e del possibile futuro nei panni del personaggio.

"Amo Spider-Man da quando avevo tre anni", ha spiegato la star. "Quando lo interpretavo andavo tutti i giorni in palestra, mangiavo zuppa e frutti di bosco, mi allenavo nel parkour e nello yoga. Con No Way Home ho anche aiutato con la sceneggiatura. Ognuno di noi, Tobey Maguire e Tom Holland, ognuno di noi aveva la propria versione di Spider-Man e non sapevamo come avrebbero interagito i tre personaggi finché non ci siamo letteralmente ritrovati nella stessa stanza ad interagire fra noi. Mi è quasi sembrato di realizzare un film indipendente a basso budget con gli amici, da quel punto di vista, e poi invece è diventato uno dei film di maggior successo nella storia del cinema."

Per quanto riguarda gli haters che hanno sempre denigrato i suoi film e la sua versione del personaggio, l'attore ha commentato: "Ho 40 anni. Se mi ami, va bene, e se non mi ami, sei tu a rimetterci". Infine, per quanto riguarda un futuro ritorno nei panni di Spider-Man, Andrew Garfield ha rivelato: "Voglio dire, sì, sono decisamente aperto a qualsiasi cosa, con la giusta idea."

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Andrew Garfield dovrebbe tornare come Spider-Man sia nel prossimo film d'animazione Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sia nel crossover del MCU Avengers: Secret Wars.