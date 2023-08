Quella volta che Andrew Garfield, molto allergico alle noci, rischiò la vita per un bacio

Nel corso di una recente intervista promozionale, registrata con Vanity Fair prima dell'inizio degli scioperi di WGA e SAG, l'attrice Riley Keough ha ricordato di quella volta che rischiò di uccidere Andrew Garfield sul set del cult sotterraneo Under the silver lake.

La star di Daisy Jones & The Six e Mad Max: Fury Road, infatti, ha raccontato che durante le riprese del film del 2018 di David Robert Mitchell ha quasi provocato una reazione allergica violentissima ai danni di Andrew Garfield: secondo l'attrice, infatti, le aveva accidentalmente mangiato una merendina alle noci prima di girare una scena in cui lei e Andrew Garfield si sarebbero dovuti baciare, solo per scoprire che l'attore di The Amazing Spider-Man è allergico proprio alle noci. Ma ormai era troppo tardi...

"Ero nella roulotte del trucco e stavo mangiando, tipo, una barretta di cereali o qualcosa del genere, e stavo per girare questa scena in cui avrei dovuto baciare Andrew", ricorda Riley Keough nel video disponibile in calce all'articolo. "E la truccatrice mi fece tipo: 'Non è che ci sono noci in quello?'. Poco dopo entrò il produttore e mi disse: 'Riley, Andrew è molto allergico alle noci e dobbiamo chiudere il set.' Quella merendina non avrebbe dovuto essere dove l'avevo trovata, erano bandite dal set. Ringrazio Dio che la truccatrice se n'è accorta, io non ne avevo la minima idea!"

