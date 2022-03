Andrew Garfield ha un account Twitter segreto: 'Lo uso per tenere d'occhio la gente'

L'esperienza con The Social Network non sembra aver invogliato Andrew Garfield ad utilizzare i social: la star di Tick, Tick... Boom! ha ammesso di non avere un buon rapporto con Facebook e simili, nonostante ogni tanto si conceda in gran segreto un giro sul web per tenere d'occhio qualche discussione interessante.

A parlarne, dopo essersi detto piuttosto tranquillo in vista degli Oscar, è stato lo stesso Garfield durante una recente intervista: "Ho un profilo Twitter segreto che uso semplicemente per gironzolare un po' e per tenere d'occhio la gente. È la mia principale fonte di news che riguardano persone che ammiro e rispetto. Ma no, non uso i social. Voglio dire, ricordo di averli usati quando feci Spider-Man e The Social Network, durante i miei 20 anni" sono state le parole dell'attore di Silence.

Garfield ha poi proseguito: "Mi sentii comunque troppo vulnerabile per i social network. Sapevo che non sarei stato in grado di espormi a tutta quella gente senza volto, senza voce e senza nome che popola i social. [...] Ci sono parti di me che sono solo mie e che ho bisogno di proteggere". A chi volesse cercare di scovare l'account segreto di Garfield, insomma, auguriamo buona caccia: qui, nel frattempo, trovate una scena inedita di Tick, Tick... Boom! pubblicata proprio in questi giorni.