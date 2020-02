Andrew Caldwell di iZombie si unisce al cast di Matrix 4 in un ruolo segreto

Secondo quanto riportato da Deadline, Andrew Caldwell si sarebbe unito al cast di Matrix 4, atteso quarto capitolo della saga fantascientifica che arriverà nelle sale nel maggio 2021, a ben 18 anni di distanza dall'ultimo film.

Tuttavia, oltre alla notizia, non emerge alcun dettaglio sul ruolo che l'attore andrà a interpretare nella pellicola, le cui riprese sono imminenti. Caldwell è noto per aver partecipato a serie televisive quali iZombie, The Librarians, Good Luck Charlie e al film horror Haunt. Il suo nome si aggiunge quindi a quelli già confermati di Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, e direttamente da Sense8 agli attori Eréndira Ibarra, Max Riemelt, e Toby Onwumere.

Naturalmente, ricordiamo anche i nomi del cast originale confermati finora: Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss nei panni di Neo e Trinity, Jada Pinkett Smith come Niobe, con Lambert Wilson attualmente in trattative per tornare in quelli del Merovingio. Una fonte sostiene che Wilson avrebbe confermato la presenza del Merovingio già nella primissima sceneggiatura e che quindi si sarebbe proposto per vestirne nuovamente i panni.

Chi probabilmente non tornerà è Hugo Weaving, il quale ha dovuto rinunciarvi per questione di impegni già presi in precedenza che gli impediranno di partecipare alle riprese. A confermarlo, lo stesso attore nel corso di una recente intervista, dove non ha nascosto la propria delusione.

"È un peccato, in realtà ho avuto prima l'offerta di The Visit e poi quella di Matrix 4, però non conoscevo le date. Pensavo di poterli fare entrambi e mi ci sono volute otto settimane per capire che le date non avrebbero funzionato. Stavo aspettando per accettare il ruolo in The Visit. Ero in contatto con Lana (Wachowski), ma alla fine ha deciso che le date non sarebbero andate bene. Così abbiamo sistemato i tempi, ma lei aveva cambiato idea. Stanno andando avanti senza di me."

Le riprese di Matrix 4 inizieranno a breve a San Francisco: il film sarà diretto da Lana Wachowski, creatrice della celebre saga fantascientifica insieme alla sorella Lilly.