Andrea Delogu parla di Cuccarini e Matano: 'Lei grande professionista, lui un amico'

Andrea Delogu ha deciso di piazzare il colpo da novanta: dopo aver visto la propria carriera progredire a una velocità disarmante tra radio e TV nel corso di questi ultimi tre anni, infatti, la conduttrice sarà al timone de La Vita in Diretta Estate raccogliendo il testimone da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Conduzione, quella della coppia di cui sopra, che come ben sappiamo è stata tutt'altro che una passeggiata di piacere: le voci sulle incompatibilità tra i due co-conduttori si sono rincorse per tutta la stagione televisiva e le recenti uscite di Lorella Cuccarini non hanno fatto altro che confermare quanto si diceva in giro.

Nel corso di un'intervista, dunque, Delogu si è espressa sulla questione riguardante i suoi due colleghi e predecessori: "Sono stata in studio anche prima dell'ultima puntata di venerdì scorso e ho visto due bravi professionisti all'opera. Credo che la professionalità di Lorella non possa essere messa in discussione. Le professioniste non sono i programmi, ma li conducono. Una come lei avrà ampio spazio in tv, non ho dubbi. Di Matano posso dire invece che lo considero un amico, mi ha chiamata tempo fa per darmi alcuni consigli".

La star di Radio2 condurrà il contenitore Rai in coppia con Marcello Masi: qualche giorno fa la stessa Andrea Delogu aveva parlato del contributo che spera di dare a La Vita in Diretta.