Andrea Berloff, regista de Le Regine del Crimine, è interessata alla regia di Batgirl

Andrea Berloff, regista nota soprattuto per Le Regine del Crimine, che arriverà in Italia dal prossimo 9 agosto, in una recente intervista ha palesato il suo interesse per il lungometraggio su Batgirl.

Interpellata a proposito di quali cine-comics vorrebbe dirigere, la regista ha dichiarato:

"Oh mio Dio, ce ne sono così tanti. Penserete che ci ho già pensato, perché al giorno d'oggi la domanda è piuttosto ovvia, e pensereste bene in effetti perché ci ho pensato. : perché non vado da loro? Sì, non ci ho pensato. E direi Batgirl. So che ci stanno lavorando e che il posto è disponibile."

Recentemente anche Nicolas Winding Refn si è detto interessato a Batgirl, con delle dichiarazioni piuttosto criptiche circa il fatto che lui e Barbara Gordon è come se 'coesistessero'.

Vi ricordiamo che Batgirl è al momento in fase di sceneggiatura alla Warner Bros., anche se da qualche tempo del progetto si sono perse le tracce e non è chiaro a che punti siano i lavori: ad occuparsi del copione sarà Christina Hodson, già autrice degli script dell'acclamato Bumblebee e dell'imminente film DC Birds of Prey.

Il film era nato inizialmente da un'idea di Joss Whedon, che avrebbe dovuto sia scriverlo che dirigerlo, ma che ha poi abdicato a causa, sostanzialmente, di mancanza di idee.

Prima di salutarvi vi indirizziamo ad un recente rumor secondo il quale la Warner starebbe considerando Katherine Langford o Daisy Ridley per il ruolo di Batgirl.