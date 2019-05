André Øvredal dirigerà La Lunga Marcia, nuovo horror tratto da Stephen King

Vi avevamo riportato che la New Line era a lavoro su La Lunga Marcia, e ora l'adattamento del romanzo 1979 pubblicato da Stephen King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman ha trovato un regista in André Øvredal.

L'autore norvegese, divenuto famoso in patria con l'horror mockumentary Troll Hunter e poi salito alla ribalta internazionale con Autopsy - film incensato dallo stesso King, che lo paragonò ad Alien - è attualmente al lavoro su Scary Stories To Tell In The Dark, altro horror prodotto da Guillermo Del Toro che arriverà quest'estate.

The Long Walk si svolge in una società futura in cui 100 ragazzi sono chiamati a partecipare ad una competizione annuale nota come "The Long Walk". Le regole sono semplici: mantenere una velocità superiore a 4 miglia per ora e andare sempre avanti, senza mai fermarsi, fino a raggiungere la meta: se ti fermi o rallenti sotto le 4 miglia orarie, ricevi un ammonimento; se ricevi tre ammonimenti in un'ora, sarai eliminato; essere eliminati equivale ad essere uccisi.

Chi riesce ad arrivare in fondo otterrà ciò che vuole per il resto della sua vita.

Il romanzo dalla sua pubblicazione è diventato un classico nella sua visione distopica, i cui echi - insieme a quelli de L'Uomo In Fuga, dove un uomo partecipa ad un reality show in cui altri uomini tentano di ucciderlo - possono essere trovati in tutta la cultura popolare odierna, da The Hunger Games a The Maze Runner.

La sceneggiatura è stata scritta da James Vanderbilt, che figura anche tra i produttori insieme a Bradley Fischer e William Sherak.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer di It: Capitolo 2, altro attesissimo progetto tratto dalla letteratura dell'autore del Maine.