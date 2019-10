André Øvredal dirigerà per la Amblin il famoso horror Last Voyage of The Demeter

The Hollywood Reporter ha rivelato che il regista norvegese André Øvredal (Troll Hunter) è in trattative con la Amblin per dirigere il film horror Last Voyage of The Demeter.

Il progetto è in lavorazione addirittura dal 2002 ed è stato recentemente acquisito dalla casa di produzione: anni fa David Slade (Hannibal, Black Mirror, 30 Days of Night) venne accostato alla regia del film, ma i piani saltarono. Øvredal, che ha diretto il film horror Scary Stories to Tell in the Dark, già uscito negli Stati Uniti e previsto per il prossimo 24 ottobre in Italia, dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Demetra era il nome della nave che trasportava Dracula dalla Transilvania a Londra nel classico racconto di Bram Stoker. In quel romanzo del 1897, la nave arriva sulle rive dell'Inghilterra, semi-distrutta e con un solo sopravvissuto pazzo a bordo. Originariamente scritta nel 2002 da Bragi Schut (Season of the Witch), la sceneggiatura racconta la storia di quel viaggio, in cui tutto l'equipaggio viene massacrato da un passeggero misterioso.

Nelle scorse settimane, è stato confermato che André Øvredal dirigerà anche The Long Walk, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King. Il suo film più recente, il succitato Scary Stories To Tell In The Dark, è stato prodotto da Guillermo del Toro ed è andato molto bene sia dal punto di vista della critica che dal punto di vista commerciale, con il 79% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un debutto da $20,9 milioni al botteghino domestico.

Qui potete vedere il trailer di Scary Stories To Tell In The Dark.