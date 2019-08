André Øvredal aggiorna sullo sviluppo de La Lunga Marcia, horror tratto da Stephen King

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Scary Stories To Tell In The Dark, il regista norvegese André Øvredal ha rivelato qualche dettaglio su La Lunga Marcia, suo prossimo film ispirato al celebre romanzo di Stephen King.

Queste le parole dell'autore, divenuto famoso con l'horror mockumentary scandivano Troll Hunter e poi arrivato alla ribalta internazionale con Autopsy:

"Nell'ultimo periodo sono stato così terribilmente impegnato a cercare di finire Scary Stories come prima cosa, quindi abbiamo dovuto procedere lentamente nello sviluppo di The Long Walk, ma tutti sono molto entusiasti di vederlo completato il prima possibile."

La fretta però non metterà a rischio la qualità del progetto:

"Prepararlo correttamente, comunque, è la nostra priorità: perché anche se sulla carta può sembrare un film molto semplice da fare, dato che la storia si può riassumere con la frase 'un gruppo di ragazzi che camminano e parlano lungo una strada', si tratta di ricreare uno scenario intenso e orribile. Quindi per farlo bene è necessario un sacco di lavoro, e anche il processo di casting, che non abbiamo ancora iniziato, sarà fondamentale."

Per altre informazioni vi rimandiamo al nuovo trailer di Scary Stories To Tell In The Dark. Vi ricordiamo inoltre che la New Line, già produttrice di IT, è al lavoro su un adattamento di Salem's Lot, uno fra i più famosi e acclamati romanzi di King.