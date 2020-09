Andie MacDowell, ecco perchè la star di Greystoke fu doppiata al suo esordio

Questa sera su Iris va in onda Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, film del 1984 diretto da Hugh Hudson tratto dal romanzo Tarzan delle Scimmie di Edgar Rice Burroughs. Questa pellicola ha visto l'esordio di Andie MacDowell nei panni di Jane ma, non con la sua voce. Scopriamo insieme perchè.

L'attrice che all'epoca aveva appena 26 anni, a causa del suo forte accento del Sud-Est, che la rendeva inverosimile come gentildonna inglese, fu infatti doppiata da Glen Close. Questo fu veramente un duro colpo per la giovane Andie che, al termine della produzione decise di dedicarsi ad un avanzatissimo corso di dizione che le avrebbe permesso di far parte comunque nel patinatissimo mondo di Hollywood.

Come sappiamo, fortunatamente per lei, ci è riuscita e, dal suo esordio come amore indiscusso di Tarzan ne ha fatta di strada, riuscendo perfino a conquistare tre nomination ai Golden Globe con Sesso, bugie e videotape diretto da Steven Soderbergh, Green Card - Matrimonio di convenienza diretto da Peter Weir e Quattro matrimoni e un funerale, indimenticabile commedia sentimentale diretta da Mike Newell.

Con il finire degli anni '90 Andie MacDowell è finita un po' nel dimenticatoio, comparendo pochissimo o scomparendo quasi del tutto dal mondo dello spettacolo. Solo negli ultimi anni è ricomparso in qualche serie tv di un certo successo tra cui ricordiamo Cedar Cove e la miniserie di Quattro Matrimoni e un funerale.