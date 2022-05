Andie MacDowell confessa:'In un set con soli uomini ho avuto un attacco di panico'

Intervistata da Marie Claire, Andie MacDowell ha svelato di aver subito un attacco di panico su un set nel 2016 dopo aver notato che la produzione era popolata interamente da cast e troupe maschili, con lei come unica presenza femminile. MacDowell ha specificato che l'esperienza è avvenuta dopo l'elezione di Donald Trump.

Una coincidenza che non ha aiutato il suo stato emotivo sul set:"Ho avuto quest'esperienza folle, subito dopo che Trump è stato eletto. Ero davvero turbata dal fatto che a nessuno sembrasse importare del commento di Trump sull'afferrare le donne per la vagina, ero davvero triste. Sono andata fare un lavoro, una giornata di lavoro, e ho avuto il mio primo vero attacco di panico. Mi stavo preparando a girare qualcosa, mi sono girata ed ero in una stanza piena di uomini. Era una marea di uomini. Mi ha colpito in qualcosa di personale per me e mi ha messa in ginocchio". Andie MacDowell nel 2016 era stata annunciata come protagonista di Model Woman, un nuovo show ABC. L'attrice e modella non ha però specificato in quale set abbia avuto l'attacco di panico.



MacDowell ha proseguito il suo racconto di quel brutto momento:"Ho lasciato la stanza, sono andata in un bagno finto sul set, mi sono guardata allo specchio e ho detto 'Riprenditi'. Mi ha soltanto spaventata non vedere altre donne. Non ho nulla contro gli uomini. Non ho davvero nulla contro di loro! Semplicemente non mi piacciono i gruppi numerosi composti da soli uomini. Da quel momento sono diventata davvero consapevole e mi guardo intorno per trovare altre donne sul set. Per avere conforto".



Il #MeToo è nato un anno dopo, nel 2017, e MacDowell ha notato da quel momento che 'ci sono molte più donne sui set'.

Andie MacDowell ha recitato nella serie Maid di Netflix al fianco della figlia; Margaret Qualley ha raccontato l'esperienza sul set di Maid con la madre in una recente intervista.