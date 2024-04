Andie MacDowell compie 65 anni: 'I capelli grigi? I miei agenti mi sconsigliarono'

Quella di invecchiare è probabilmente una delle paure più grandi delle star di Hollywood: capita, però, che a qualcuno l'idea cominci a non apparire così spaventosa. È il caso di Andie MacDowell, che negli ultimi tempi ha deciso di cominciare a mostrare senza timore alcuno i naturali segni dell'età che avanza.

L'attrice di Quattro Matrimoni e un Funerale, che oggi compie 65 anni, ha ad esempio preso da un po' di tempo a sfoggiare i suoi naturali capelli grigi senza ricorrere a tinture di nessun tipo, opponendosi anche ai consigli dei suoi stessi agenti.

"All'inizio della quarantena i miei capelli hanno iniziato a crescere e ogni volta che i miei figli mi vedevano continuavano a dirmi che ero molto più 'tosta' con i miei capelli grigi. Sono anni che dico che era giunto il momento di fare quella transizione, perché sentivo che era coerente con quello che sono. E poi mi piace paragonarmi a George Clooney... Perché no? I miei agenti hanno detto che non era il momento giusto. Io ho risposto: 'Vi sbagliate, sembrerò una persona più forte abbracciando il passare del tempo. Se non lo faccio ora, probabilmente non lo farò mai'" sono state le sue parole. Non è la prima volta, comunque che l'attrice si trova ad affrontare situazioni scomode: in passato, ad esempio, proprio Andie MacDowell ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico su un set con soli attori uomini.

