Quanto ci è andato vicino Josh Gad a interpretare Il Pinguino in The Batman?

Fino a qualche settimana fa, il web era pieno di meme, post e articoli su Josh Gad nei panni del Pinguino per The Batman di Matt Reeves (tra cui anche i tweet di Josh Gad)... Ma quali possibilità c'erano per l'attore di interpretare davvero il personaggio sullo schermo?

A quanto pare, si è sempre trattato solo di Josh che si divertiva a prendere un po' in giro i fan... O quasi.



"Matt e io abbiamo avuto una breve conversazione al riguardo, e la verità è che non c'è mai stato un serio tentativo di interpretare il Pinguino in The Batman. È iniziato tutto con me che ho postato una foto, un giorno, e mi sono divertito a scherzarci sopra e prendere un po' in giro il web" ha dichiarato l'attore durante un'intevista con The Hollywood Reporter.



"A un certo punto, è diventato davvero divertente, perchè sono partite le speculazioni. Ci sono stati alcuni scambi con la DC in merito. Ci sono state chiacchierate con Matt in merito. Ma la verità è che non sono mai nemmeno andato lì di persona a parlarne, e non ho mai nemmeno fatto il provino" e conclude, dicendo "Francamente, hanno fatto davvero un'ottima scelta. Non vedo l'ora di vedere il Batman di Matt, e siamo anche buoni amici, perchè i nostri figli frequentano la stessa scuola. Perciò, in gran parte, ce la siamo risa tra di noi".



Ad ogni modo, il vero prescelto come interprete del Pinguino dovrebbe essere Colin Farrell, approvato anche da Danny DeVito, ma di cui attendiamo ancora conferma da parte di Reeves, che aveva ufficializzato sui suoi account social anche Serkis interprete di Alfred o Zoë Kravitz come Catwoman.

L'uscita di The Batman è al momento fissata per il 25 giugno nelle sale americane.