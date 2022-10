AND, Joe Alwyn nel cast del nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos

Continua a crescere il cast di AND, il nuovo film diretto dal regista di The lobster Yorgos Lanthimos, che vedrà protagonista Emma Stone e Willem Dafoe. Nell'opera di Lanthimos reciterà anche Joe Alwyn, che in passato collaborò con il regista greco nell'acclamato La favorita, presentato alla Mostra di Venezia.

Alwyn è stato accolto nel cast dai presidenti di Starlight Pictures, Matthew Greenfield e David Greenbaum con queste parole:"Siamo così entusiasti di collaborare ancora una volta con Joe dopo il nostro straordinario viaggio insieme in La favorita. È un attore brillante e una gradita aggiunta al cast stellare che Yorgos ha messo insieme".



La sceneggiatura è stata scritta da Efthymis Filippou, e prodotta da Element Pictures e Film4. La produzione inizierà a New Orleans nel corso del mese.

Tra i grandi nomi che comporranno il cast di AND con Willem Dafoe e Emma Stone, già co-protagonista di La favorita, citiamo Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley e Hong Chau.



Joe Alwyn, londinese classe 1991, è noto principalmente per il ruolo da protagonista in Billy Lynn - Un giorno da eroe, diretto da Ang Lee. In seguito ha recitato in diversi film come L'altra metà della storia e Operation Finale, ottenendo anche un riconoscimento nel 2018 a Cannes come miglior rivelazione maschile.

Compagno di Taylor Swift, Joe Alwyn ha contribuito alla scrittura di alcuni brani degli ultimi album della cantante.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Billy Lynn - Un giorno da eroe.