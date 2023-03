AND, Hong Chau svela la particolarità del film di Yorgos Lanthimos: i dettagli

Yorgos Lanthimos è uno dei registi più attivi del momento. A distanza di cinque anni dall'uscita del suo ultimo film, La favorita, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il cineasta greco è pronto a tornare con due nuovi progetti: Poor Things, con protagonista Emma Stone e il secondo progetto, AND.

Tra i protagonisti anche la candidata all'Oscar per The Whale, Hong Chau, che di recente ha partecipato al podcast di Marc Maron. L'attrice vietnamita ha svelato alcuni dettagli interessanti del film di Lanthimos:"Sono tre racconti e interpretiamo personaggi diversi in ognuno, quindi gli stessi attori interpretano personaggi differenti".

Targata Searchlight Pictures, la produzione di AND è terminata qualche mese fa a New Orleans. Il cast è ricco di star del calibro di Emma Stone e Willem Dafoe insieme a Jesse Plemons e Margaret Qualley. Nel cast di AND anche Joe Alwyn, star di Billy Lynn.



Nel corso del podcast Chau ha raccontato altri aneddoti sul film:"Ho chiesto a Jesse [Plemons] 'Allora, cosa ne pensi della sceneggiatura?'. Perché state tutti cercando di vedere cosa pensa l'altra persona e mettere insieme le cose. Dissi 'Stavo per provare a rileggere lo script e capire quali fossero i temi che collegano le tre storie ma poi ho semplicemente rinunciato'. E lui ha detto 'Si, lo stesso per me'".



Per quanto riguarda il primo film di Lanthimos, Emma Stone ha dichiarato che Poor Things ha contenuti sessuali pervasivi e disturbanti.