AND, il nuovo film di Lanthimos con Emma Stone e Willem Dafoe nel cast

Il regista de La Favorita, il greco Yorgos Lanthimos, ha da poco confermato la sua collaborazione con la Searchlight Pictures per la realizzazione del suo prossimo progetto: AND. Contemporaneamente sono stati già resi noti i nomi degli attori protagonisti, tra i quali figura una una vecchia conoscenza del regista.

AND segna l'ennesima collaborazione tra il regista greco con Element Pictures, Searchlight e Film4 dopo le loro precedenti esperienze nella realizzazione del film premio Oscar La Favorita (opera solida e grottesca di cui via abbiamo parlato nella nostra recensione) e di Poor Things, attualmente in fase di post-produzione.

Jesse Plemons e Margaret Qualley saranno i protagonisti della pellicola e verranno affiancati da Emma Stone e Willem Dafoe già protagonisti di Poor Things, film basato sul romanzo satirico di Alasdair Gray. Ollie Madden e Daniel Battsek saranno i produttori esecutivi per Film4, che ha cofinanziato il progetto e che vedrà l'inizio delle riprese principali a New Orleans il mese prossimo, mentre i dettagli della trama non sono stati ancora resi noti.

Il percorso di Lanthimos nell'ultimo decennio è stato a dir poco straordinario, con titoli che includono The Lobster, candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e Il Sacrificio del Cervo Sacro, entrambi prodotti da Element: "Lavorare con Yorgos continua a essere un punto di forza per noi della Searchlight, e questo è un altro progetto davvero originale che distingue il suo lavoro", hanno in ultimo dichiarato i presidenti della Searchlight riguardo il loro pupillo.