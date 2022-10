AND: dopo Emma Stone e Willem Dafoe, anche Mamoudou Athie nel film di Lanthimos

Le prime notizie di AND ci sono arrivate qualche settimana fa con l' annuncio di Emma Stone e Willem Dafoe nel cast del film diretto da Yorgos Lanthimos. Il cast continua ad accogliere nuovi nomi, ed ora è la volta di Mamoudou Athie!

Alla corte del regista greco troviamo sempre più nomi e sempre di un certo livello. Del film, diretto e scritto da Lanthimos in collaborazione con Element Pictures e Film4 Ed Guiney, Kasia Malipan e Andrew Lowe ne saranno i produttori principali.

Nonostante i dettagli della trama non siano stati ancora resi noti basandoci, per il momento, solo sul cast non possiamo non settare le nostre aspettative ad un livello di partenza già abbastanza alto. Mamoudou Athie andrà ad affiancare sul set nomi del calibro della Stone, già in coppia con il regista per La Favorita e Poor Things ed del talentuoso Dafoe, che vedremo anche nel progetto Made in Italy Finalmente l'Alba, con Lily James e Saverio Costanzo.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questo progetto ed anche riguardo il già citato Poor Things, in uscita nel 2023. Nel frattempo potete optare per un, mai dannoso, re-watch della filmografia di Yorgos Lanthimos: The Lobster (2015) Il Sacrificio del Cervo Sacro (2017) La Favorita (2018) alcuni dei suoi maggiori successi.