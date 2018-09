Anche Tessa Thompson sta partecipando alle riprese di Avengers 4?

Come saprete, sono in corso le riprese aggiuntive di Avengers 4 dei fratelli Russo. Chris Hemsworth, interprete di Thor, ha annunciato di aver terminato di girare le sue sequenze in Atlanta.

ATTENZIONE! SPOILER!

Insieme a lui, però, c'è Tessa Thompson. La Thompson ed Hemsworth stanno girando insieme il nuovo film di Men In Black ma i due hanno anche condiviso la scena per un altro cinefumetto dei Marvel Studios: Thor: Ragnarok. In quest'ultimo, la Thompson interpretava la leggendaria combattente nota come Valchiria. In molti hanno ipotizzato che la Thompson fosse ad Atlanta proprio per girare alcune sequenze di Avengers 4 ma nel video lei ha chiarito che era lì per le riprese aggiuntive di Creed II.

L'inclusione della Thompson non sarebbe 'tanto campata in aria'. In Avengers: Infinity War non appare - nonostante nel finale di Ragnarok sia a bordo della nave Asgardiana che, nel successivo film, viene massacrata da Thanos e il suo Ordine Nero - ma da alcune dichiarazioni di Thor durante la pellicola, viene lasciato intendere che sia scappata via con una parte della popolazione Asgardiana tramite una navicella di salvataggio.

Ovviamente attendiamo conferme sulla sua possibile partecipazione al quarto film dei Vendicatori che, ricordiamo, arriverà a maggio.