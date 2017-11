Anche Sony interessata ad acquisire la 21st Century Fox

La Walt Disney Pictures può iniziare a 'tremare', perché sono tanti ora interessati all'acquisizione della. Vi abbiamo già svelato che anche Verizon e Comcast lo sono, ma ora sembra che un'altra grossa major sia interessata a mettere mano al portfolio della Fox.

Alcuni report confermano che la Sony Pictures sarebbe interessata ad acquisire la 21st Century Fox, e, in particolare, la divisione cinematografica della Twentieth Century Fox. Le discussioni, al momento, sono preliminari ma procedono spedite.

La Disney, intanto, sembra sia ancora in trattative con la Fox. Secondo i rumor, l'interesse della Disney nell'acquisire la Fox sia principalmente il recuperare i personaggi della Marvel in mano loro come i Fantastici Quattro e gli X-Men.