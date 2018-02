Anche Rita Ora entra nel cast di Detective Pikachu

Continuano le riprese del film Detective Pikachu , e nonostante questo, continuano ad arrivare nel cast altri attori. Ilconferma che la cantante e attriceè salita ufficialmente a bordo del progetto.

I dettagli sul ruolo di Rita Ora (Cinquanta sfumature di grigio) sono, attualmente, top-secret.

Detective Pikachu ruota intorno al personaggio di Justice Smith, il cui padre viene rapito, e sarà costretto ad allearsi al Detective Pikachu e ad una giornalista (interpretata da Kathryn Newton). Pikachu è un tipo di Pokémon, uno dei più famosi ed amai dai fan e dal pubblico giovanile. Questa versione di Detective Pikachu è un investigatore bravo nel trovare "cose che si perdono" e sarà interpretato niente di meno che da Ryan Reynolds (Deadpool).

La regia della pellicola è affidata a Rob Letterman con produzione affidata a Mary Parent e Cale Boyter.

Ultimamente sono saliti a bordo del progetto anche Bill Nighy e Chris Geere, cosi come fanno parte del cast da alcune settimane anche l'attore Ken Watanabe e Suki Waterhouse.

Introdotti per la prima volta nel 1996, i Pokémon sono diventati in poco tempo un fenomeno di massa, che contano più di 279 milioni di videogames venduti, 21.5 miliardi di card incentrate su di loro vendute in tutto il mondo ed una serie animata che consta di ben 19 stagioni.

Detective Pikachu sarà distribuito dalla Universal Pictures il 10 maggio 2019.