Anche Rebecca Hall si unisce al cast di Godzilla vs. Kong

Variety ha svelato una nuova aggiunta al già nutrito cast di Godzilla vs. Kong, crossover che mostrerà insieme due dei mostri più leggendari di sempre: Godzilla e King Kong.

Secondo il sito l'attrice di Iron Man 3 Rebecca Hall è salita a bordo del progetto in un ruolo non meglio precisato. In questo modo la Hall affiancherà la giovane protagonista del film, interpretata da Millie Bobby Brown (Stranger Things).

Nel cast vedremo anche Alexander Skarsgard, Julian Dennison, Demián Bichir e Brian Tyree Henry. Adam Wingard (The Guest) dirigerà il quarto capitolo di questo MonsterVerse, che arriverà nei cinema statunitensi il 22 maggio 2020; il film debutterà quasi un anno dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla: King of the Monsters di Michael Dougherty in uscita il 31 maggio 2019. “Il mondo sta reagendo a Godzilla nella stesso modo in cui reagirebbe a ogni incidente terrificante, esagerando nella propria reazione. C’è una paranoia diffusa e infinite speculazioni sul fatto se lui sia veramente da solo lì fuori o se siamo minacciati da altri della sua specie” aveva spiegato il regista Michael Dougherty riguardo Godzilla: King of the Monsters, il prossimo episodio che anticiperà lo scontro tra i due colossi della Legendary.