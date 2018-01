Anche Maria Hill e Nick Fury nelle foto dal set di Avengers 4

E' dal 2015 - ovvero da- che i personaggi disono assenti dal grande schermo. In teoria dovrebbero essere presenti anche nel prossimo, sebbene le conferme su questo film sono sempre state piuttosto vaghe.

Quel che sappiamo con certezza è che il personaggio di Nick Fury, interpretato dall'attore Samuel L. Jackson, sarà presente in Captain Marvel, al fianco di Brie Larson, e che arriverà nei cinema a marzo 2019.

E le foto trapelate in rete in queste ore - grazie a Just Jared, che trovate nel tweet qui sotto -, in un primo momento, hanno fatto pensare i fan che provenissero dal set di Captain Marvel. Ma queste speculazioni sono state 'smentite' dagli stessi quasi immediatamente per vari motivi: in primis il personaggio di Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders, negli anni novanta (in cui è ambientato Captain Marvel), era molto più giovane; poi Fury dovrebbe avere entrambi gli occhi nella pellicola e, invece, in questi scatti ha la benda e dove non la porta (probabilmente perché in pausa) ha visibilmente il make-up delle cicatrici intorno all'occhio.

Questo, dunque, ha portato i fan a capire che le foto che vediamo sono tratte dal set di Avengers 4, in arrivo a maggio 2019. Se cosi fosse, è una piacevolissima sorpresa ritrovare due personaggi cosi amati e assenti dal 2015 di nuovo in un grande film dei Marvel Studios. Vi terremo aggiornati.