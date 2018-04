Anche Jet Li e Gong Li faranno parte del cast di Mulan

L'adattamento cinematografico in live-action dedicato a Mulan si arricchisce ogni giorno di una new entry, e quest'oggi non è da meno. Come svela il The Hollywood Reporter sono ben due i nuovi ingressi a bordo del progetto.

The Hollywood Reporter conferma che Jet Li (I Mercenari 3) e Gong Li (Ana) saranno nel cast di Mulan. Jet Li darà il volto all'Imperatore della Cina il quale ordinerà la mobilitazioen delle truppe tramite la coscrizione di un maschio per ogni famiglia, costringendo Mulan a travestirsi da uomo per salvare il suo papà anziano dall'unirsi all'esercito. Gong Li, invece, sarà la villain della pellicola, una strega malefica e potente.

Nel cast troveremo anche Xana Tang che darà il volto alla sorella della protagonista. Ad interpretare Mulan sarà Liu Yifei mentre Donnie Yen darà il volto al Comandante Tung.

Tra i produttori esecutivi di Mulan ci sarà anche Bill Kong, uno dei produttori più famosi e influenti in Cina che ha all'attivo film come Monster Hunt, Hidden Dragon e La tigre e il dragone. Scritto da Rick Jaffa, Lauren Hynek, Amanda Silver e Elizabeth Martin, Mulan sarà diretto da Niki Caro.

La pellicola della Walt Disney Pictures su Mulan farà il suo debutto nei cinema statunitensi a partire dal 27 marzo 2020. Noi vi terremo aggiornati per tutte le novità su questo progetto!