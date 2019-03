Anche Elizabeth Debicki tra i protagonisti del nuovo atteso film di Christopher Nolan

Dopo i recenti annunci di John David Washington e Robert Pattinson come protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan, il cui progetto è ancora avvolto nel mistero, Variety riporta che la pellicola vedrà nel cast anche la poliedrica Elizabeth Debicki.

Oltre all'annuncio di Pattinson, Collider aveva anticipato che tra i protagonisti del film - descritto come un grande ed innovativo blockbuster d'azione - avremmo trovato anche un'attrice dall'età simile a quella dei due attori e di un altro co-protagonista, quest'ultimo però descritto come l'anziano del gruppo. Restiamo in attesa di sapere chi sia il quarto membro del cast.

La Debicki viene da un 2018 molto impegnativo nel quale ha partecipato a Cloverfield Paradox e Windows - Eredità criminale, oltre ad aver doppiato un personaggio di Peter Rabbit. Inoltre ha da poco concluso le riprese della serie HBO Lovecraft Country.

Nolan ha terminato lo script del film di recente, e Warner Bros. ha preso subito la palla al balzo per piazzarne la data di uscita ufficiale al 17 luglio 2020, slot che è stato spesso riservato per i film più attesi del regista. Dunkirk, infatti, è uscito nelle sale durante lo stesso periodo del 2017 e si è rivelato essere un grande successo al botteghino con $526 milioni di incassi, numeri da capogiro se pensiamo al genere dei film di guerra.

Gran parte dei dettagli del film, prodotto nuovamente dallo stesso regista con sua moglie Emma Thomas, sono ancora tenuti sotto segreto.