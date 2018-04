Anche il Dottor Male è stato licenziato da Donald Trump! Mike Myers al Tonight Show!

Mike Myers è stato ospite del The Tonight Show con Jimmy Fallon ieri sera. Era lì per promuovere il nuovo thriller Terminal, al quale ha lavorato con Margot Robbie. In un segmento dello show, l'attore ha ripreso il ruolo del Dr. Male, direttamente da Austin Powers!

Nell'intervista - esilarante - il Dottor Male è l'ultima persona ad essere stata licenziata dall'amministrazione Trump. Guardate il video!

Myers ha interpretato il ruolo del Dr. Male e quello di altri personaggi in Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Austin Powers: La spia che mi ha scop**o (1999) e Austin Powers in Goldmember (2002). Attualmente, l'attore interpreta Tommy Maitland nel programma The Gong Show della ABC.

Parlando, invece, del film che Myers era andato a promuovere allo show di Fallon, la trama narra che: "nel cuore oscuro di una città sconfinata e anonima, Terminal segue le storie contorte di due assassini che svolgono una missione sinistra, di un insegnante che combatte contro una malattia fatale, di un custode enigmatico, e di una cameriera curiosa che conduce una pericolosa doppia vita. Conseguenze fatali si svilupperanno nel cuore della notte, mentre le loro vite si intrecceranno, guidate dalle mani di una misteriosa mente criminale, decisa a vendicarsi.

Terminal vede nel cast anche Simon Pegg (Star Trek), Max Irons (La regina bianca) e Dexter Fletcher (Kick Ass). Scritto da Vaughn Stein per il suo debutto alla regia, RLJE Films prevede di distribuire il film nelle sale l'11 maggio (USA).