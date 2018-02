Anche Bill Skarsgard sarà nel cast del prossimo Deadpool 2?

potrebbe essere uno dei membri "" del cast di Deadpool 2 di. E' il secondo attore non annunciato ufficialmente che potrebbe apparire nel nuovo sequel, insieme a

L'attore che interpreta Pennywise nel nuovo film dedicato ad It potrebbe essere effettivamente nel cast di Deadpool 2 secondo un rumor non confermato di Omega Underground; il rumor ha ricevuto un "like" dall'attore Karan Soni (Dopinder nel film) su Twitter quasi a conferma che la notizia sia vera. Ma chi interpreterebbe? Skarsgard potrebbe dare il volto ad uno dei mutanti che andrebbero a comporre l'X-Force che vedremo nella pellicola, di cui faranno parte - oltre a Deadpool (Ryan Reynolds) - anche Domino (Zazie Beetz) ed il personaggio interpretato da Terry Crews.

La sinossi diffusa dalla Fox è la seguente: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"