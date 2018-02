Anche Arnold Schwarzenegger nel cast di Kung Fury 2

E chi l'avrebbe mai detto? Eppure il cast di Kung Fury 2 , che stavolta sarà un lungometraggio, si arricchisce ogni giorno di più di attori di un certo calibro. L'ultimo, in ordine di tempo, è

L'attore di Terminator rivestirà i panni del Presidente degli Stati Uniti d'America all'interno della pellicola, le cui riprese si svolgeranno tra USA e Europa quest'estate. Come vi abbiamo già svelato, nell'action comedy vedremo anche Michael Fassbender (X-Men - Giorni di un futuro passato) e David Hasselhoff (Baywatch).

Kung Fury nasce come un progetto di David Sandberg. Sandberg aveva chiesto fondi tramite una campagna Kickstarter e, in poco tempo, ne ha ricevuti a sufficienza per realizzare il folle cortometraggio che è stato visto da oltre 40 milioni di persone in tutto il mondo. Un successo incredibile tranto da spingere Sandberg stesso ad annunciare la realizzazione di un sequel, attesissimo dagli appassionati della rete.

Questo sequel, Kung Fury 2, sarà prodotto da Sandberg insieme a Michael Fassbender. Il filmaker sarà anche il protagonista del film.

Kung Fury è una divertente ed esilarante action comedy stile anni '80 che include Dei, nazisti e persino robot giganteschi. Tra folli corse in auto e - chiaramente - kung fu, Kung Fury è un must see per gli appassionati.