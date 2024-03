Anatomia di un rapimento, anche Jeffrey Wright nel remake del capolavoro di Akira Kurosawa

La produzione del remake di Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa firmata dal regista Spike Lee e con protagonista Denzel Washington procede a gonfie vele, con l'ingresso nel cast del candidato dall'Oscar Jeffrey Wright.

L'attore di The Batman e Westworld, visto recentemente tra i candidati come miglior attore protagonista agli Oscar 2024 grazie alla sua prova nel film American Fiction, si unirà alla produzione in un ruolo non specificato. Il remake di Anatomia di un rapimento include nel cast anche Halle Berry, ed è in sviluppo presso A24 e Apple Original Films: la prima distribuirà il titolo nei cinema, mentre la seconda si assicurerà il passaggio in streaming grazie alla piattaforma Apple TV+.

Il thriller, le cui riprese inizieranno nei prossimi giorni, è la reinterpretazione in lingua inglese del thriller poliziesco di Akira Kurosawa Anatomia di una caduta, noto anche con il titolo internazionale di High and Low: uscito originariamente nel 1963, il film giapponese racconta la storia di un dirigente di scarpe (Toshiro Mifune) che si trova nel mezzo di una complessa acquisizione aziendale quando i suoi piani vengono vanificati dal rapimento accidentale del figlio del suo autista: il rapitore voleva prendere in ostaggio il figlio del ricco uomo d'affari, ma fa confusione e rapisce quello del suo driver. Il ricco uomo d'affari sarà disposto a pagare il riscatto per un bambino che non è suo?

Anatomia di un rapimento è segna la seconda collaborazione tra Apple Original Films e Denzel Washington dopo l'acclamato film The Tragedy of Macbeth, sempre di A24 e per il quale la star ha ottenuto la sua decima nomination all'Oscar come miglior attore. È anche la quinta collaborazione tra Washington e Spike Lee, dopo Mo' Better Blues, Malcolm X, He Got Game e Inside Man.

